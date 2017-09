Nekter for å ha fjernet kumlokk

Politiet har løslatt mannen som er sikta for å ha fjerna flere titalls kumlokk i Skien. Han nekter straffskyld for dette. 30-åringen har tidligere vært anmeldt fol trusler mot ansatte i Nav og hos Fylkesmannen blant annet. Politiadvokat Per Steinar Bungum sier til Varden at mannen ikke er farlig.