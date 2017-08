Nedslående fartskontroller første skoledag

Det er nedslående sier politiets operasjonsleder Lene Nordbø.

– Man skal avpasse fart etter forholdene. Det gjelder jo også området man kjører i, om det er tettbebygd strøk eller om det er opp mot skoler, idrettsanlegg og lignende. Hvor barn og unge ferdes, sier hun.

Kjempespente

Både politi, Trygg Trafikk og Statens vegvesen er ute for å passe på at alt gikk riktig for seg i forbindelse med skolestart.

– Det er mange små barn som skal ut og ferdes og vi ønsker ikke at det skal skje noe. Derfor ber vi alle bilister kjøre rolig, sier Vibece Lin Jacobsen i Statens vegvesen.

– De er kjempespente og klarer ikke helt å ta inn all informasjonen som kommer. De klarer heller ikke høre hvor lyd kommer fra, derfor må vi bilister passe ekstra nøye på, sier hun.

– Demp farten

Brita Straume i Trygg Trafikk ber folk vise hensyn til de aller minste. Foto: Marie Roksund / NRK

Brita Straume fra Trygg Trafikk observerte mandag biler som suste over fotgjengerfeltet uten å tenke på at det sto elever der som skulle på skolen. Hun ber folk være ekstra forsiktig med de aller minste som er helt nye i trafikken og fulle av forventning til skoledagen.

– Det er viktig å være skjerpet nå hele høsten så de får muligheten til å trene på skoleveien sin, sier Straume.

– Vær forsiktig, kjør forsiktig, se deg litt ekstra om og demp farten, er oppfordringen til bilistene.

Huskeregler for barn i trafikken Ekspandér faktaboks Bruk øynene!

Se deg alltid godt for når du er ute i trafikken. Bruk ørene!

Det er ikke alltid du kan se biler som kommer. Hør også etter om det kommer en bil du ikke ser bak et hus, rundt en sving eller over en bakketopp. Stopp opp!

Stopp alltid opp før du går over en vei. Se til begge sider, hør og sjekk at det er klart. Bruk refleksvest!

Refleksvesten gjør at du syns godt i dagslys og refleksen vil lyse i mørket når det kommer biler. Når du blir sett, er du tryggere. Kilde: tryggtrafikk.no

For mange kjører fort

– Det er utrolig mange unger som nå skal til skolen for første gang, sier trafikkoordinator i Politiet, Dag Thomassen.

Tren på skoleveien, sier Dag Thomassen i politiet. Foto: Hilde Martine Lindgren / NRK

Samtidig som ungene starter på skolen øker trafikken etter ferien.

– Det er for mange som kjører for fort. Det er helt klart at det er en fare, spesielt for de myke trafikantene.

Han oppfordrer alle til å kjøre forsiktig.

– I trafikken har vi ingen rettigheter, bare plikter. Hvis vi tar hensyn og kjører etter forholdene og regelverket er vi godt på vei, sier han.

Gjør barna trygge

Thomassen ber foreldre gå opp ruta sammen med barna før de begynner å gå til skolen.

– Vi må huske at vi må trene når ungene skal ut i trafikken. Lære dem å gå, og krysse veien, på de trygge stedene. Gjør det så enkelt som mulig, og ikke minst så ufarlig som mulig, sier han.

Trafikkoordinatoren sier en liten seksåring fort kan bli redd hvis vi voksne hele tiden snakker om hvor farlig det er i trafikken.

– Hvis vi kan oppnå trygghet og lære dem på en enkel måte å gå på trygge steder tror jeg vi kommer langt.

