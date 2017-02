Nedbrytbare poser ødelegger miljøet

– Jeg skjønner at folk synes det er ekkelt å gå med en varm pose hundebæsj i lomma, særlig disse tynne det fort kan gå hull på, forteller plastekspert og hundeeier Thor Kamfjord.

Allikevel mener han mange bruker tynne, nedbrytbare poser og bare lar dem ligge igjen i naturen. Han sier dette betyr at plasten forurenser og bæsjen blir liggende mye lenger.

Plastekspert og hundeeier Thor Kamfjord mener misforståelser fører til økt forsøpling. Foto: Anne Lognvik / NRK

– Jeg har hund, og velger heller solide poser som holder tett fremfor tynne nedbrytbare poser. Selv plukker jeg opp og kaster i restavfallet. Svært få liker å ha denne varme hundeposen i lommen, og derfor lar dem ligge eller henger dem i et tre, sier Kamfjord.

Brytes ikke ned i naturen

Den siste tiden har det vært stort fokus på plast-forurensning og forsøpling i Norge. Et eksempel på konsekvenser forsøpling gir er gåsenebbhvalen som tidligere i år ble funnet strandet med 30 plastposer i magen.

Som plastekspert og hundeeier mener Kamfjord at hundeposer er til stor skade.

– Alle har en søppeldunk i nærheten eller hjemme, med plass til hundeposen. Det handler om å ta ansvar. Dette gjelder selvfølgelig også alt annet man vurderer å kaste i naturen. Vi ser dramatiske bilder av dyr som dør av dette problemet. Man bør rett og slett tenke gjennom problematikken før man hopper på disse enkle løsningene.

Hundeposer som dette bruker lang tid på å brytes ned i naturen. De bør kastes i søpla og ikke i naturen. Foto: Dag Aasdalen / NRK

De nedbrytbare posene på markedet er laget for en industriell kompostering, noe som krever en temperatur på 50-60 grader. Ute i den norske naturen kommer man ikke opp i de temperaturene og derfor vil nedbrytingen ta svært lang tid, sier Kamfjord.

– Markedsføringen av enkelte produkter misforståes, og i dette tilfellet fører til økt forsøpling, avslutter han.

Forsøpling å la posen ligge

– Går jeg Uræddløypa finner jeg dem ofte. Jeg er også redd for at det dukker opp mer når snøen forsvinner, sier hundeeier Svein Stadskleiv.

Han forteller også at tiltak blir gjort, som for eksempel på Hundesletta i Porsgrunn. Her er det satt opp avfallsdunker i enden av stien og på selve området.

– Det er jo forsøpling å la posen ligge. Akkurat det kan ikke være annet enn latskap, forteller Svein Stadskleiv

Til tross for tiltakene sier leder i Sletta Hundeklubb, Olav Røyneland, at det fortsatt ligger poser langs stien. Det hender også at de henger i trærne.

– Vi ser ofte at det legges i posen og henges i trær eller på gjerdene. Selvfølgelig velger jeg å tro dette er for å ta det med seg senere, selvom det er tydelig at dette ofte blir glemt, sier Røyneland.