Nedbrent hus knyttes til bordellvirksomhet

Etter det NRK kjenner til mistenker politiet at det skal være drevet bordellvirksomhet fra huset som ble leid ut. Politiet leter fortsatt etter to ukjente kvinner og én mann, som skal ha blitt sett klatrende ut av bolighuset i Porsgrunn, før de kjørte fra stedet.

Sandefjord lufthavn Torp og ferger i området rundt Telemark, er varslet så de etterlyste ikke skal kunne forlate landet.

Politiet mener at mannen som ble observert skal være leietakeren, og at de to kvinnene fra Øst-Europa ikke skal ha noen direkte tilknytning til huset på papiret.

Politiet etterforsker

Kriminalteknikere er på stedet i dag for å gjøre tekniske undersøkelser.

– Vi innhenter informasjon taktisk og teknisk, sier Morten Dahle, etterforskningsleder ved Sør-Øst politidistrikt.

– Men går en del av denne etterforskningen på hvorvidt dette også er et bordell?

– Vi etterforsker den som en brann per nå, og så får vi se hva som foreligger etter hvert, men jeg kan ikke si noe mer om det akkurat nå, forteller Dahle.

Politiet er fortsatt interessert i tips fra publikum om de tre personene som ble sett forlate stedet. – De forlot stedet i en Audi og vi er interessert i tips om denne bilen, sier han.

NRK har vært i kontakt med eieren av huset som ikke ønsker å kommentere saken.