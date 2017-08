Nazipropaganda i postkasser

En hytteeier sier han reagerte med avsky og krølla sammen brosjyren, kasta den i peisovnen og tente på.

Leder for Åstadtoppen hyttevelforening, Ove Stokkeland, tror ikke de er aleine om å ha fått nazipost. Foto: privat

Det viste seg da at nazibrosjyren var lagt i over 60 postkasser på fellesstativet på hyttefeltet Åstadtoppen i Bamble i Telemark i går.

Som avsender på brosjyrene står Den nordiske motstandsbevegelsen med postboks i Kristiansand.

– Jeg synes ikke noe om det, og er forbausa over at nynazistene har ressurser til dette etter demonstrasjonen i Kristiansand, sier Ove Stokkeland, leder for Åstadtoppen hyttevelforening.

Kan være i flere postkasser

Nylig skapte det sterke reaksjoner at politiet i Kristiansand på lørdag lot 60 nynazister å marsjere uhindra gjennom gågata.

Stokkeland tror ikke dette hyttefeltet i Bamble er det eneste stedet disse brosjyrene har blitt distribuert.

– Trolig vil flere finne dem når de får sjekka posten.

Ordfører i Bamble, Hallgeir Kjeldal (Ap) reagerer sterkt på hendelsen.

Ordfører Hallgeir Kjeldal (Ap) i Bamble liker dårlig at det blir spredt nazipropaganda i kommunen. Foto: Roald Marker / NRK

– Det er veldig beklagelig å høre at det er distribuert slike brosjyrer og slikt materiell i vår kommune. Det er nytt for meg, men helt forkastelig.

– Vet du om det er noe etablert nazimiljø i Bamble?

– Nei, det er helt ukjent for meg, men det kan jo være miljøer i vår region. Slik jeg oppfatter det var opplegget i Kristiansand basert på svensker, men det kan jo hende de har svingt innom Bamble.

Han vil nå kontakte rådmann og lensmann for å høre om de er kjent med slike miljøer.

Politiet i Telemark har ikke hørt noe om slike brosjyrer.

Nazibrosjyrene fra alle postkassene er nå samla sammen og vil bli destruert. Foto: Ove Stokkeland

