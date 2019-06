Nå svir det i lommeboka hvis du skal til Syden

– Sist uke hadde vi en dobling av bestillinger i forhold til året før, sier Sissel Gjerset, byråleder på Feriesenteret i Skien.

De fleste bestiller ferieturene sine allerede i januar. Men i år var det flere som ventet lenge med å bestemme seg for om de skulle reise eller ikke.

– For en til to uker siden merket vi at folk fikk litt panikk. I år kom etternølerne, men de hørte vi ikke fra i fjor.

NRK har vært i kontakt med de store ferieoperatørene. VING, Apollo og TUI melder alle om dobbel så stor pågang av nordmenn som ønsker seg til syden sammenligna med samme tid i fjor.

Byråleder på FerieSenteret, Sissel Gjerset, har opplevd stor pågang av bestillinger de siste par ukene. Foto: Ragnar Lurås / NRK

Skyhøye priser

– De siste tre-fire ukene har det vel blitt klart for mange at sommeren kanskje ikke blir like bra som forventet, og da tikker også bestillingene inn – og prisene stiger igjen, sier Siri Røhr-Staff, informasjonssjef i Ving.

Ifølge Ving har salget på ferieturer tidligere i år gått litt trått. Mange har sittet på gjerdet og ventet på nok en supersommer. Derfor gikk prisene kraftig ned og det var mulig å sikre seg en badeferie til en god pris.

Noen steder er det trangt om plassen. Her fra Algarve-kysten. Foto: Knut-Sverre Horn

– Men nå er det vel mer snakk om å forte seg for å i det hele tatt få en ferie. Det er ikke prisen det handler om.

Lot seg friste

Wenche Sæveland og familien er en av mange som nå har latt seg friste.

– Vi har endelig bestemt oss; Det blir en hoppe på-tur. Vi gleder oss til god mat og vin, sier skienskvinnen.

Linn Marie Nøringset og familien har planlagt Danmarksferie i år. De droppet Syden fordi det ble hektisk med to små barn, men angrer litt.

– Hadde vi booket for noen uker siden, da prisene var rekordlave, hadde det vært noe annet. Slik prisene er nå, er det ikke verdt det.

Tidligere ute neste år

Silje Erica Rød-Knudsen var tidlig ute med å bestille årets ferietur til Disneyland i Frankrike, og fikk turen til en gunstig pris.

– Vi er fire personer og betalte bare 7000 kroner for fly og hotell.

Rød-Knudsen og familien tenker allerede på neste års sommeferie, som går til sydligere strøk. Planen er klar; turen skal bestilles tidlig.

– Vi vil ikke gå glipp av de billige billettene. Også må vi sikre oss sol og varme i tilfelle den norske sommeren blir dårlig.