Nå starter sommerjobben for biene

Flere tusen bier har startet fire ukers lyngtrekk på Fjoneheia i Nissedal. Birøkter Michiel Ellingsen og kona Anne Grethe jobbet i nesten 24 timer i strekk for å få biene sine på plass.

Etter at biene har returnert til kubene og gått til ro for natta, blir de lastet på lastebilen og kjørt til lyngheiene. Det er ofte en vanskelig jobb på humpete og dårlige veier. Humper det for mye kan biene bli skremt og begynne å herje i kuba, og til og med drepe dronninga i redsel og stress.

Kan skape forvirring

Biene blir også forvirret av å våkne opp et helt annet sted enn der de la seg for å sove.

Michiel Ellingsen har drevet med bier i 34 år. Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

– De kommer ut og merker at de er på et nytt sted med annen temperatur og lukt. Da begynner å orientere seg rundt sin egen kube. Etter en stund forflytter de seg litt lenger vekk, helt til de oppdager lyng og blomster. Da begynner de å jobbe, forteller Ellingsen.

Lyngtrekket er en årlig begivenhet for millioner av bier og noen hundre birøktere. I fire uker jobber arbeidsfolka i kubene nesten døgnet rundt, mens birøkterne tar en velfortjent ferie.

Blitt en tradisjon

Birøkterparet har holdt på i 34 år. Det har blitt en tradisjon for dem å kjøre på natta, sove noen timer i telt, for så å gjøre kubene klare for å greie seg selv mens paret kjører hjem.

En hyggelig tradisjon har blitt frokosten i det uttørka elveleiet. Her har de startet dagen før hjemturen hvert år.

– Vi prøver å gjøre det til litt mer enn bare arbeid. Vi fant denne lille elven, så da bestemte vi oss ganske raskt for at dette er frokostplassen, sier Anne Grethe Ellingsen

Frokosten i det uttørkede elveleiet er blitt en hyggelig tradisjon for Michel og Anne Grethe Ellingsen. Foto: Bo Lilledal Anderen / NRK

Når biene sendes til lyngtrekket jobber de natt og dag i fire uker for å samle nektar i kubene. For birøkterne betyr dette fire ukers ferie, der de kan konsentrere seg om andre ting enn å passe på kubene hjemme.

Hver bikube gir omtrent 60 kilo honning i året. Halvparten kommer fra lyngtrekket, den andre fra sommerhonningen som består av nektar fra blant annet bringebær, selje, eple, løvetann og linn.

Følger med hjemmefra

Med mobilen kan Ellingsen følge honningproduksjonen hjemmefra.

Ved hjelp av en måler som plasseres inne i bikuben, overføres informasjon om honningproduksjonen direkte til mobilen hans.

– Dette sendes til mobilen så jeg kan sjekke det fortløpende, sier Ellingsen.