Nå må du melde deg for renovasjonsselskapet

Om du ikke melder deg blir du strøket av listene. 1450 husstander må altså melde seg til Renovasjon Grenland innen 19. juni.

– I sommer kommer vi til å dra på hjemmebesøk for å se hvordan disse kompostdunkene fungerer, at det er liv i dem og at det blir god jord av det, sier Anne Berit Steinseth i Renovasjon Grenland.

Grunnen til at alle husstander må melde seg på nytt er at Renovasjon Grenland ønsker å sjekke at de som er med i ordningen faktisk komposterer. Avslaget på de kommunale avgiftene er 300 kroner dersom du er med i ordningen.

– Folk kommer til og folk flytter, så vi synes det er greit å sjekke, sier Steinseth.

Mange tonn matavfall

Om du fortsatt ønsker å være med i ordningen med hjemmekompostering, må du melde deg for Renovasjon Grenland. Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

Renovasjon Grenland leverer rundt fem tusen tonn matavfall til Greve Biogass gjennom kompostordningen. De får biogass i retur, og dette blir til slutt som biogjødsel.

– Det kunne vært enda mer. Når vi gjør sjekkprøver ser vi at omtrent halvparten av matavfallet ligger igjen i restavfallet.

Allerede nå merker Renovasjon Grenland at mange har meldt seg til å fortsatt være med på ordningen med hjemmekompostering. Hundre av dem får hjemmebesøk i løpet av sommeren.