Nå kan du stemme på kjøpesenteret

– Det er mange som forhåndsstemmer her i sentrum, men vi ønsker også at folk skal kunne forhåndsstemme der de bor, sier ordfører Robin Kåss (Ap).

«Valgborg» kommer til å kjøre rundt til de største arbeidsplassene, stå utenfor butikker og rundt i bydelene, slik at det skal bli lettest mulig for folk å stemme.

Det rullende stemmelokalet «Valgborg» er på veien for å møte folk der de er. Foto: Øystein Økter / NRK

Under landssnittet

Ved stortingsvalget i 2013 lå Porsgrunn kommune under landsgjennomsnittet i valgdeltakelse. Valgdeltakelsen i Porsgrunn lå på 77,3 prosent, mot 78,2 prosent for hele landet. Med et rullende stemmelokale håper nå kommunen at flere vil bruke stemmeretten.

– Vi ønsker å gjøre det lettere for folk å stemme. Ved at man kan stemme i sin egen bydel, ved sin egen nærbutikk eller arbeidsplass, tror vi at flere kommer til å bruke stemmeretten sin, sier ordføreren.

Her treffer du Valgborg Ekspandér faktaboks Lørdag 26. august:

Rema 1000 Heistad kl. 10.00-12.00

Kiwi Stridsklev kl. 13.00-15.00 Mandag 28. august:

Hovenga Senteret kl. 11.00-13.00

Kiwi Porselensfabrikken kl. 14.00-16.00 Tirsdag 29. august:

Bergbys Vallermyrene kl. 10.00-12.00

Rema 1000 Herøya kl. 13.00-15.00 Onsdag 30. august:

Høgskolen i Sørøst-Norge, Kjølnes kl. 11.00-13.00

Down Town kl. 14.00-16.00 Torsdag 31. august:

Rema 1000 Herøya kl. 10.00-13.00

Herøya Industripark kl. 13.30-16.00 Fredag 1. september:

Down Town kl. 11.00-13.00

Rema 1000 Heistad kl. 14.00-16.00 Lørdag 2. september:

Kiwi Stridsklev kl. 10.00-13.00

Hovenga Senteret kl. 14.00-16.00 Mandag 4. september:

Kiwi PP kl. 11.00-14.00

Rema 1000 Herøya kl. 15.00-17.00 Tirsdag 5. september:

Høgskolen i Sørøst-Norge, Kjølnes kl. 11.00-13.00

Bergbys Vallermyrene kl. 14.00-16.00 Onsdag 6. september:

Herøya Industripark kl. 13.00-16.00

Folk setter pris på det rullende stemmelokalet.

– I en hektisk hverdag er det greit å benytte seg av dette tilbudet, så har man fått gjort det. Og hvis det kan være med på å øke valgdeltakelsen er det også veldig bra, sier Petter Strand Pedersen.

– Positivt

Han kunne godt tenke seg å benytte seg av valgbilen.

– Ja, jeg hadde ikke hatt noe problem med det. Sikkerheten er jo den samme og du er anonym i valget ditt, så det må jo være bra, sier han

To valgmedarbeidere er med i bilen for å assistere velgerne og ta imot stemmesedler. Valgkortet trenger du ikke tenke på, så lenge du har med legitimasjon.

Nina Reisz synes «Valgborg» er et godt tiltak for å få flere til å stemme.

– Det syns jeg er positivt, absolutt, sier hun.