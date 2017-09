Nå jager han opprykk

Kun to poeng skilte Notodden og serieleder Nest-Sotra før toppkampen i andredivisjon for menn. Etter en halvtime kom hjemmelagets første viktige mål, og kampen endte til slutt 2–1 i Notoddens favør.

En viktig seier

Trener for Notodden, Kenneth Dokken, sier at dette var en viktig seier for Notodden tabellmessig.

– Vi har sakte, men sikkert spist oss inn mot teten. Hadde vi tapt kampen kunne det blitt for mange poeng å ta igjen på de resterende kampene, sier Dokken.

Han er svært fornøyd med lagets innsats under kampen og sier han er imponert over måten laget håndterte presset på.

Føler seg lettet

Etter gårsdagen kamp følte treneren til Notodden seg både stolt og lettet. Han mener at gjengen som spilte spiller en type fotball som mange syns er gøy å følge med på.

Kenneth Dokken sier til NRK at det var god stemning i garderoben etter seieren mot Nest-Sotra Foto: Eirik Haugen / NRK

– Jeg er stolt av gjengen som spilte, de gjorde en veldig god gjennomføring, sier Dokken.

Det var ikke bare treneren som var fornøyd med gårsdagens kamp. Stemningen på tribunen oset av energi, den energien tok spillerne med seg inn i garderoben etter kampen.

Fire kampen igjen

Det er fire kampen igjen for Notodden i andre divisjon avdeling to. Til lørdag skal de spille mot Nardo som ligger på 6. plass.

– Vi må bare fortsette å jobbe som vi har jobbet over lang tid. Det er viktig at holder fokus hele veien, sier Dokken.

Etter kampen mot Nardo 30. september skal Notodden møte Vidar 7. oktober. Deretter møter de Vindbjart 14. oktober, og Byåsen 21. oktober.