Nå er det nok multer til alle

– Det har vært et veldig bra multeår i år, forteller multeentusiast Inge Nilsen mens han slipper skogens gull ned i en hvit bøtte.

I år har han plukket nærmere 35 kilo. 15 av kiloene plukket han på én tur.

– Jeg tror det må være personlig rekord, sier han.

Inge Nilsen fikk 15 kilo multer på én tur. Foto: Privat

Det solrike og varme været har gjort at det sjeldne bæret har vist seg frem i store mengder i år.

– Siden vi har hatt det så tørt har multene trivdes veldig godt, sier Lene Johansen, redaktør i bladet sopp og nyttevekster.

Hun forteller at det er et godt år i år, og at mange er fornøyde med det de finner. Været skal også ha gjort at multene er ekstra søte i år.

Tidlig sesong

Multesesongen er som regel i august, men har på grunn av været blitt fremskyvet et par uker.

– Sesongen er nå to uker før den pleier å være sier Johansen.

Nå finner du modne multer over hele landet. Foto: Julie Anda Hovland / NRK

Hun forteller at de har fått melding om multer fra Telemark til Finnmark. Så hvor enn du befinner deg i landet skal det være mulig å finne modne multer akkurat nå.

– Finn den nærmeste myra der du bor, og se om det kan være noen multer der, anbefaler hun.

Mystiske bær

Selv om folk plukker kilovis med multer, er det ytterst sjeldent at noen forteller hvor de har funnet det som kalles skogens gull.

Multeentusiast Inge Nilsen tror at mange ønsker å holde plassen de finner bæret hemmelig fordi det er såpass sjeldent og vanskelig å finne.

– Kan man fortelle om de hemmelige plassene nå som det er så mye multer?

– Å nei, en må aldri gi fra seg de beste stedene, men vi kan dele litt ekstra av bæra våre til de som trenger, sier Nilsen.

Inge Nilsen har plukket kilovis med multer i år. Foto: Julie Anda Hovland / NRK

Går ut over andre vekster

Multene står med røttene fuktig i en myr og har derfor ikke vært like rammet av tørken som andre vekster, forteller Lene Johansen.

Tørken har gitt lite blåbær i år. Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

– Blåbærene har ikke hatt det så bra i år.

Hun sier at også soppsesongen kan bli ødelagt dersom det ikke starter å regne snart. Spesielt steinsoppen er utsatt i år.