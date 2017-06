Mye trafikk på veien

Fra Sørlandet mot Oslo er det stor trafikk og forsinkelser gjennom Bamble og i vegarbeidsområdene i Telemark og Vestfold. Alternativ rute er indre veger fra Gjerdemyra kryss 54 via Hvittingfoss og deretter på Fylkesvei 319 til Hanekleivkrysset på E18 mellom Holmestrand og Sande. Men på denne strekningen er Fylkesvei 40 stengt like nord for Svarstad etter en ulykke, der blir trafikken dirigert inn på andre veger i området.