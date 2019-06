Møtte ikke til HV-øvelse – må i fengsel

– Det er håpløst og urettferdig. Jeg prøver bare å gjøre noe konstruktivt for Heimevernet, sier Aslaksen.

Han er dømt til 90 dagers fengsel, ifølge dommen fra Kongsberg og Eiker tingrett. 14 av dagene må han sone i fengsel.

Forsvaret slår hardere ned på å ikke møte opp til heimevernsøvelser enn å ikke stille til førstegangstjeneste.

Krigsadvokatfullmektig Umar Ajaz var aktor i saken mot Aslaksen, og sier at dette er av allmennpreventive hensyn, siden det dreier seg om et stort antall soldater.

– Det skjer ingenting

Aslaksen sier det hele er en protest mot Heimevernet (HV). Han nektet å møte til øvelse fordi han mener kvaliteten er for dårlig.

– Det er så dårlig styring og opplegg på øvelsene. Man avfyrer kanskje fem skudd, og så er det hjem. Det skjer ingenting. Øvelsene burde heller blitt brukt på å trene og lære, sier han.

Heimevernet får kritikk for å være en «barnehage». Foto: Heimevernet

Aslaksen forteller at han var svært fornøyd med førstegangstjenesten, og at han så lyst på å fortsette i Heimevernet da han ble overført dit.

Han fikk nærmest sjokk da han oppdaget hvor annerledes denne tjenesten var.

Protest mot «Norges største barnehage»

31-åringen deltok på seks øvelser i innsatsstyrken i Heimevernet etter å ha fullført førstegangstjeneste i 2008.

Så fikk han nok. 18. oktober 2018 unnlot han å møte til repetisjonsøvelse i Kongsberg.

Han mener kvaliteten på øvelsene er for dårlig og vil heller bruke tida si på familie og jobb. Protesten er ifølge ham for å bli hørt. Han mener det må skje endringer. Om det skjer, vil han gjerne delta på øvelser, hevder han.

I dommen kommer det fram at Aslaksen beskriver Heimevernet som «Norges største barnehage».

– Det er militære myndigheter, ikke den enkelte soldat, som bestemmer hvordan tjenesten skal være, sier krigsadvokatfullmektig Ajaz til karakteristikken fra Aslaksen.

Ber soldater melde ifra

Kommunikasjonssjef i Heimevernet, Per Gunnar Grosberghaugen, sier enkelte øvelser kan oppleves mindre effektive, men at treningen er viktig for at de skal kunne løse oppdrag som del av en avdeling.

– Vi oppfordrer soldater til å melde ifra dersom de har synspunkter eller forslag som bidrar til effektiv trening, sier Grosberghaugen.

MÅ SONE: David Aslaksen, som jobber som tømrer i Brevik, er dømt for å unndra seg militær tjenesteplikt. Foto: Martin Torstveit / NRK

– Meningsløst

Aslaksen jobber som tømrer, er gift og har et barn på ett år. Han reagerer på at han må i fengsel.

– Dette er en protest med god hensikt, ikke en kriminell hensikt. Jeg har sagt ifra om noe mange mener er et problem, men som få tør å si fra om. At jeg nå er blitt dømt er helt meningsløst.

Så langt i år har Generaladvokatembetet hatt to domfellelser i saker der personer har nektet å møte til øvelse i Heimevernet. Den tredje saken vil bli berammet i Nord-Troms tingrett innen kort tid. Antall saker så langt i 2019 ser ut til å samsvare med antall saker pr. år i perioden 2014–2018.