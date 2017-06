Monstermaskin legger skinner mens den kjører

1992: Planlegging av ny Vestfoldbane med dobbeltspor frå Oslo til Porsgrunn startar

2011: Samferdsleminister Magnhild Meltveit Kleppa (SP) gjev grønt ljos for bygging av ny dobbeltspora jenrbanetrasee mellom Larvik og Porsgrunn

2012: Spaden i jorda for nye jernbanetrasee mellom Farriseidet og Larvik

2014: Samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen(FrP) gjev grønt ljos for at planlegging kan starte for samankobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen.

2018: Strekninga Farriseidet-Porsgrunn planlagt ferdig

Total lengde 22,5 km

15,3 km fordelt på syv tunneler

10 bruer (til sammen1,5 km)

Reisetiden reduseres fra 34 til 12 minutter

Fjerner 30 planoverganger

Tilrettelegger for hastigheter opp mot 250 km/t

Kostnad 7,2 mrd (2016)