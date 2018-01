Taper penger på skog

Skogeiere kan måtte hugge skogen 20 år for tidlig på grunn av tretoppknekk. Det sier markeds- og produksjonssjef Hans Erik Røra i AT Skog. Skogeiere sto i går frem på NRK1 og var bekymret for inntektstap fordi mye av skogen ødelegges av vind og tung snø.