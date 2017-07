Mistenkt for kjøring i narkorus

UP stoppet en bil på Fen i Nome og det viste seg at sjåføren ikke var nykter, melder politiet. Mannen i 40 årene fra Skien er mistenkt for å ha kjørt bil i narkorus. Det blir nå tatt blodprøve og førerkortet ble beslaglagt på stedet.