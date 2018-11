Mistenker promillekjøring etter båtulykke i Kragerø

– Vi mistenker at mannen har kjørt med promille, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Marianne Mørch til NRK.

Mannen som varslet om ulykken, kom til legevakten i Kragerø med båt. Det viste seg at mannen hadde vært alene i båten.

– Mannen opplyste først at han hadde kollidert med en annen båt, og at det også var flere personer i vannet. Senere har vi fått bekreftet at mannen var alene i båten, sier Mørch.

Uklare skader

Det ble først opplyst på Twitter at mannen hadde hodeskader og var hardt skadd, men politiet er ikke sikre på hvor alvorlig skadd han er.

– Vi vet ikke hvor store skader han har fått. Han ligger nå på sykehuset i Skien, og han skal avhøres. Om det blir i løpet av søndag er usikkert, sier operasjonslederen.

Båten mannen kjørte har gått på et skjær, og har fått et stort hull. Båten er tatt på land.

– Vi har funnet hvit farge og glassfiberbiter på en holme som samsvarer med skadene på båten, sier Mørch.

Stor leteaksjon

På det meste søkte redningshelikopter, redningsskøyta Uni Kragerø, en politibåt og brannfolk i båt etter en mulig annen båt eller personer som kunne ha havnet i sjøen.

Røde Kors Hjelpekorps sendte redningsdykkere fra Bamble og Skien for å

bistå etter ulykken. Søket ble avsluttet ved 3.30-tiden.