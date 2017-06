Mistenker at brann var påsatt

Politiet utelukker ikke at en verkstedbrann på Moflata i Skien i natt, var påsatt. Grunnen er at det brant på tre ulike steder på tomta. – Det er ikke uten grunn av vi mistenker at brannen var påsatt, sier operasjonsleder Vidar Aaltvedt.