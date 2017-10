Mista kajakk i Bøelva

HSN signerte med Little Steven

Høgskolen i Sørøst-Norge har signert ei intensjonsavtale med Steven Van Zandt og stiftinga hans om å etablere eit bluesstudium på Notodden hausten 2018. Det skriv HSN på nettsidene sine.

– Eg er stolt over at dette blir vårt fyrste prosjekt utanfor USA, seier Little Steven.