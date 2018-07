Minst sju skogbranner i Telemark nå

Det er tordenvær fra Treungen i Nissedal til Haukeli i Vinje. Dette har ført til flere skogbranner i området, fordi lynet har slått ned.

– Det er så tørt nå at hver minste ting antenner, forteller Oddbjørn Wikan på 110-sentralen i Telemark.

Brannvesenet skal ha mottatt mellom 100 og 200 telefoner om branner i Vest-Telemark.

Det brenner blant annet i Skien, på Edland i Vinje, i Tokke, to steder i Nissedal og på Gautefall i Drangedal.

– Nå har også uværet dratt seg mot Notodden og Kongsberg, og det er flere branner nå enn tidligere. Brannene skal ikke være store i omfang foreløpig, men jeg vet det brenner i et hyttefelt også i nærheten av Notodden.Jeg har egentlig ikke tid til å snakke med dere, for det skjer så mye her, sier en stresset Wikan.

Lynet har slått ned mange steder i flere fylker i Sør-Norge. Kilde: Lightningmaps.org, lyndata fra Blitzortung.org og bidragsytere. Kart: Google

Faretruende nært hyttefelt

Et brannhelikopter er i Nissedal og et annet er på vei, men sliter med å komme frem på grunn av tordenværet.

Flere av brannene skal være i nærheten av hyttefelt. TA skriver at den ene brannen er faretruende nært hyttefeltet på Bjønntjønn. Brannen skal være bare noen hundre meter fra de første hyttene.

– Vi vet ikke hvor store eller alvorlige disse brannene er foreløpig, for brannvesenet har ikke rukket å komme frem til alle stedene, sier Kenneth Hansen, operatør ved 110-sentralen.

Her brenner det i nærheten av hyttefeltet på Bjønntjønn. Foto: Roar Asdahl

Vil oppstå flere i løpet av dagen

Metrologisk institutt har farevarsel på både skogbrann og styrtregn i Sør-Norge. De opplyser at det skal tordne frem til i kveld.

– I dag er en dag vi må være ekstremt på vakt for skogbranner, forteller Håkon Mjelstad på Meterologisk institutt.

Brannvesenet i Telemark har vært i kontakt med meterologer og fått opplyst at flere skogbranner må forventes.

– Vi er forberedt på at det vil oppstå mange skogbranner i dag, sier Wikan fra 110-sentralen.