Minner om båndtvang etter funn av dødt rådyr

Den døde rådyrkalven ble funnet i åkeren mellom Holla gård og Briskemyr. Dette er et område svært mange bruker som turvei.

BITT: Rådyret hadde merker på halsen da det ble funnet. Foto: Privat

– Det er mye rådyr her, og de trives godt i dette området, sier bonde Henrik Kjeldsen, som driver jordet der han fant det døde dyret.

Det var en liten rådyrkalv, født i vår, som lå livløst på bakken. Kjeldsen forteller at dyret hadde bitemerker i nakken og på halsen.

– Husk båndtvang

Etter at han fant dyret la han ut en oppfordring til hundeeiere om å huske at det er båndtvang.

– Jeg kan ikke si hundre prosent sikkert at dyret er tatt av en løshund, men mest sannsynlig så er det nok slik. Derfor er det viktig at hundeeiere husker at det er båndtvang, sier han.

– Det er naturens gang å leve og dø, men slikt som dette mener jeg bare er unødvendig. Det er synd om rådyr må pines og dø fordi løsbikkjer, som får fôret sitt et annet sted, jakter for moro skyld, legger han til.

Han sier videre at hvis det hadde vært et rovdyr som hadde drept kalven, så ville det vært spist av. Mistanken om en løshund meldte seg derfor kjapt.

Har sagt ifra flere ganger

– FOLK GIR BENG: Leder av viltnemnda i Nome, Hans Arne Vibeto, mener mange hundeeiere ikke tar hensyn til regelen om båndtvang. Foto: Hilde Martine Lindgren / NRK

Også viltnemnda tror at rådyret er tatt av en løshund.

– Dyret ble funnet i et område der mange går på tur, og jeg har ved flere anledninger snakket til folk som har hatt bikkjene sine løse der, sier leder av viltnemnda i Nome, Hans Arne Vibeto.

– Det er båndtvang nå, men det virker som om mange gir beng, legger han til.

Vibeto sier det ikke hjelper å si at hunden er snill.

– Folk kan si at bikkjene er snille, men det hjelper ikke når instinktet tar over, sier han.

Hendelsen er lagt inn i hjorteviltregisteret.

– Alt fallvilt, altså døde dyr som ikke er jakta på, føres inn her. Dette fører vi statistikk over slik at vi kan holde oversikt over hvor mange dyr som finnes. Det er veldig viktig at folk sier ifra til viltnemndene om de ser døde dyr, enten langs veien eller andre steder, slik at vi kan registrere det, avslutter Vibeto.