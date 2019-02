Den 20 år gamle kvinnen var en av metoo-varslerne i Fremskrittspartiet i fjor. Saken til FpU-toppen hun varslet mot, er en del av det som ble lekket til Vibeke-Emilie Abrahamsen av Frp-topp Helge André Njåstad.

Lekkasjene førte til at Njåstad trakk seg fra alle verv, men er også bakgrunnen for at Vibeke-Emilie Abrahamsen nå er ekskludert fra partiet.

– Useriøst og trist

Metoo-varsleren har tidligere vært kritisk til Helge André Njåstad og hans håndtering av saken. Det tidligere FpU-medlemmet støtter derimot Vibeke-Emilie Abrahamsen, som nå er fratatt vervet som leder i Bamble Fremskrittsparti, og framover må møte i kommunestyret som uavhengig representant.

Metoo-varsleren mener at eksklusjonen er useriøs og trist.

– Fremskrittspartiet er ikke pålitelig for medlemmer og varslere. Dette styrker mitt inntrykk av at man støtter de på toppen. Det er ikke overraskende, men rett og slett trist for partiet som mister sterke og kunnskapsrike medlemmer, sier hun til NRK.

Vibeke-Emilie Abrahamsen sier hun ønsker å skrive under på en taushetserklæring i et møte. Foto: Kurt Inge Dale / NRK

Begrunnelsen for eksklusjonen er at Vibeke-Emilie Abrahamsen ikke har skrevet under på en taushetserklæring. Metoo-varsleren mener at partiet burde gi Abrahamsen en unnskyldning.

– Hun bør få tilbud om å komme tilbake til partiet. Hun sier hun ikke skriver under på taushetserklæringen fordi hun ønsker et fysisk møte, slik at alles interesser kan bli tatt hånd om. Det er useriøst av et så stort parti å fjerne de som blir ufrivillig involvert, og ikke de som har brutt vedtektene, mener hun.

Vil ha dialog

Frode Hestnes er leder i Vestfold og Telemark Fremskrittsparti, og medlem av partiets organisasjonsutvalg. Han avviser påstanden om at partiet støtter de som sitter på toppen.

– Det stemmer overhodet ikke, og det er ikke min opplevelse på noen som helst måte. Det er viktig at alle i partiet blir behandlet likt, dersom man bryter regler eller gjør noe som skader partiet.

– I denne saken er Njåstad fratatt alle verv og har underskrevet en taushetserklæring. Det gjorde ikke Abrahamsen da dette var tema i høst, og da må partiet sette hardt mot hardt. Det samme hadde blitt gjort mot Njåstad dersom han ikke hadde signert taushetserklæringen.

– Men kan du forstå at metoo-varsleren sitter igjen med et slikt inntrykk?

– Vår utfordring er at det er ikke alt i disse sakene som kan kommuniseres utad. Det er ikke sånn at man kan legge fram alle dokumenter i disse sakene å si at denne sendte sms hit og denne ble sendt dit.

– I vedtaket står det at Abrahamsen kan være medlem i partiet dersom hun skriver under på taushetserklæringen. Vil dere gjøre hva dere kan for å få løst konflikten, slik at Abrahamsen kan komme tilbake?

– Først må vi opprette en dialog med Abrahamsen på hva som er hennes krav. Vedtaket til sentralstyret står der, og hvordan hun skal signere skal vi nok bli enige om, sier Hestnes.

