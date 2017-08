Meteorologen: – Det er bare å skalke lukene

– Det er et ganske kraftig nedbørområde som kommer til å passere store deler av Sør-Norge i løpet av onsdagen. Også Vestlandet får føling med dette været, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Per Egil Haga.

Vi får først besøk av lavtrykket onsdag formiddag. I morgentimene onsdag ligger lavtrykket sør for Norge, i nærheten av Jylland i Danmark. Det beveger seg nord, og nordøstover og vil gi oss en svært regnfull dag.

– Agder, Telemark og Vestfold får først føle på nedbøren nå i formiddag, resten av Sør-Norge får den mest intense nedbøren utover ettermiddagen. I forbindelse med denne nedbøren er det også fare for torden.

Nord- Norge slipper billigere unna. Det kan gå noen byger i indre strøk, men i morgen kommer også de til å kjenne på litt av været søringene har onsdag.

– Nedbøren sprer seg nordover, og torsdag vil også de kjenne litt på dette været, sier Haga.

Kan komme opp mot 40 millimeter

Det er fylkene Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Hedmark og Oppland hvor det kommer mest nedbør onsdag.

– I disse områdene venter vi rundt 20–30 millimeter nedbør. Enkelte steder kan det komme opp mot 40 millimeter, sier Haga.

Årsaken til at dette lavtrykket er så kraftig er at det blant annet har plukket opp fuktighet på sin vei mot Sør-Norge.

– Vi har hatt det under oppsikt en stund. Det ble dannet vest for den Iberiske halvøy, og i dette området i Europa er det svært høye temperaturer. Det er kjøligere lenger vest i Atlanterhavet. Når den kjølige luften møter den varme oppstår det noe vi meteorologer kaller en termalsone, noe som betyr at det er stor forskjell mellom luftmassene i sør og nord. Dette lavtrykket har tatt med seg mye fuktighet på sin vei mot Norge, og derfor er det så kraftig, sier meteorologen.

Skalk lukene! Onsdagen blir våt. Foto: Harald Inderhaug / NRK

Følger uværet

Også NVE følger nøye med på uværet som er meldt. De har tett kontakt med Meteorologisk institutt, og sender ut flomvarsel for de berørte områdene i formiddag.

– Det er viktig at folk følger med på utviklingen av været, og holder seg oppdatert på YR.no og Varsom.no. Det er også viktig at folk holder vannveier og avløpsrør åpne, sier vakthavende hydrolog ved NVE, Tuomo Saloranta.

Selv om det blir en våt og grå dag i Sør-Norge, er det ikke grunn til å fortvile. Sommeren er ikke over, ifølge meteorologen.

– Det verste er over i ettermiddag og kveld. Utover morgendagen blir det lettere vær, og vi får temperaturer på over 20 grader enkelte steder. Fredagen blir også fin her i sør. Likevel er vi inne i en periode i atmosfæren med vekslende vær, så noe stabilt høytrykk med høye temperaturer, ser vi ikke de neste dagene, sier Haga.