Melder om 375 farlige trafikksteder

Foreldre har meldt inn 375 steder i trafikken i Porsgrunn og Skien de mener er farlige. Det er i appen Slow Down GPS, at folk kan gå inn å markere steder de mener er trafikkfarlige. Appen er utviklet av forsikringsselskapet IF, melder TA.