– Vi hadde høyrt at det var mogleg å få dispensasjon for å bruke hytta som heilårsbustad i andre kommunar, og hadde eit håp, seier Bjørn Rønneberg som pendlar til jobb i Oslo.

For to år sidan kjøpte ekteparet hyttetomt i Vrådal for å bygge ei ny og moderne hytte.

– Eg hadde lyst til å flytte tilbake då vi var så heldige å få denne flotte tomta på Fossøy, seier Eva Halland Botnen som vaks opp i Vrådal.

Den 1. august fekk ekteparet mellombels dispensasjon for å bruke hytta som heilårsbustad. Utan dispensasjon ville dei bli buande i Oslo.

Tinn kommune har 5000 hytter. Her har kommunestyret bedt rådmannen om å greie ut retningsliner for at folk kan melde flytting til hytta. Foto: Anne Lognvik

Hyttefolk får melde flytting

I Kviteseid kommune har Jon Ingebretsen i Miljøpartiet dei Grøne tatt initiativ til at kommunen har utarbeida eit regelverk for at hyttefolk kan få mellombels dispensasjon for å bruke hytta som heilårsbustad.

– Vi skal gje hyttefolk sjansen til å ta i bruk hytta som bustad, viss dei kan tenke seg det. Og med det melde innflytting til kommunen.

Ingebretsen håpar sjølvsagt på fleire innbyggarar. Han meiner det ligg godt til rette for det i Vrådal, der hyttene har høg standard og ligg nære sentrum i bygda.

Jon Ingebretsen i Miljøpartiet de Grønne seier det er ei stor utfordring for små kommunar å få fleire innbyggarar. Foto: Ragnar Lurås / NRK

Kviteseid kommune har laga nytt regelverk Ekspandér faktaboks Sveinung Seljås er plansjef for Kviteseid og Nissedal kommune. Han fortel at kommunestyret i Kviteseid har sagt ja til å prøve ut ordninga med å gje mellombels dispensasjon for å kunne ta i bruk fritidsbustaden som heilårsbustad i delar av kommunen. – Det blei også vedtatt å utarbeide retningsliner for behandling av slike søknader. Det kan bli gitt dispensasjon for bruksendring frå fritidsbustad til heilårsbustad som mellombels dispensasjon etter plan og bygningslova. Dispensasjonstidsrommet blir knytt til søkars eigartid av fritidsbustaden, og til den tida søkar har denne som si bustadadresse. Dersom fritidsbustaden skal leigast ut, blir tidsrommet for dispensasjonen knytt til tida leigetakar har fritidsbustaden som si bustadadresse. – Eg har likevel ikkje inntrykk av at dette blir aktuelt å nytte seg av for mange. Eg trur heller ikkje at dette er særleg aktuelt å kopiere for Nissedal. Seljås meiner Vrådal er spesiell med så mange fritidsbustader like ved sentrale funksjonar som butikk, barnehage, skule og offentleg kommunikasjon. Han fortel at formannskapet den 15. november i år vedtok å legge forslag til ny arealdel av kommuneplanen ut til offentleg ettersyn og sende han på høyring. Eitt av vedlegga er dei omtala retningslinene for bruksendring. Planen kjem opp til endeleg godkjenning i kommunestyret i februar/mars 2019.

Kan få høgare bukvalitet

Johan Fredrik Rye, professor i sosiologi og statsvitskap ved NTNU, seier det er mange årsaker til at folk vil flytte til hytta.

– Mange har tilknyting til staden fordi dei har vakse opp der, eller familien har hatt hytte der i mange år.

Veldig mange fritidsbustader har like høg standard som bustader.

– Det kan ofte vere ein del pengar å tene. Bustadmarknaden er veldig pressa i byane, og mange kan få ein høgare kvalitet på bustaden ved å flytte til fritidsbustaden. Enten dei bygger nytt, eller oppgraderer den dei har.

Rye seier det kan vere ein attraktiv strategi for kommunar som opplever nedgang i folketalet, å legge til rette for at folk kan bu fast hytta.

Hytteeigarar tok kontakt med Ringsaker Ekspandér faktaboks Ordførar Anita Ihle Steen i Ringsaker kommune fortel at mange hytteeigarar tok kontakt med spørsmål om dei kunne melde flytting til hytta. Dette spørsmålet blei seinare tatt opp i tilknyting til rullering av kommuneplanen. Då arealplanen i kommunen blei vedteken hausten 2014 blei det opna for bruksendring frå hytte til heilårsbustad i område med ein tilfredsstillande infrastruktur. – Kommunen er positive, og vi har ikkje registrert negative forhold. Dei som søker om bruksendring, veit nok også godt kva det vil innebere i praksis, seier Ihle Steen. Ordføraren opplyser at om lag 35–40 personar har fått bruksendring frå hytte til heilårsbustad. Om lag 30 på Sjusjøen i området frå Natrudstilen til Kroksjøen, og 7 på Jessnes. Hyttene må tilfredsstille krava til heilårsbustad for å få tidsavgrensa dispensasjon frå hytte til heilårsbustad.

Fleire ønskjer å bu på hytta

Store hyttekommunar som Ringsaker, Trysil og Sigdal har gjort det enklare for hyttefolk å få dispensasjon for å kunne bu fast på hytta.

Hyttene må tilfredsstille krava til heilårsbustad.

Ordførar Lars Erik Hyllvang fortel at det i hovudsak er godt vaksne folk som vil flytte til hytta i Engerdal. Foto: Torunn Myhre

I Engerdal kommune har formannskapet godkjent 15–20 søknader om å melde flytting til hytta.

– Det er eit behov som fleire og fleire ønskjer, seier ordførar Lars Erik Hyllvang i Engerdal.

Han seier at hovudgrunnen er at kommunen ønskjer fleire innbyggarar, for å kunne halde oppe tenestetilbodet i kommunen.

– Men det var også mange hyttefolk som tok kontakt med kommunen, fordi dei budde mykje på hytta si.