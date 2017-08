Meide ned kornåkre med kantklipperen

– Jeg synes det virker utrolig unødvendig og litt småarrogant.

Knut Haugland er selv kornbonde, og mener det er ille at vegvesenets folk ikke viser skjønn, men klipper langt inn på dyrka mark. Foto: Roald Marker / NRK

Bonde Knut Haugland er opprørt. For det er ikke vanskelig å finne eksempler på at kantklippingen ikke har gått som planlagt. Flere steder langs veiene i Midt-Telemark er det klipt over en meter inn i kornåkrene.

– Om en meter av arealet i kornåkeren blir slått snakker vi om et brød per meter.

Hensikten med kantslått er selvfølgelig å sørge for god sikt for trafikantene. Vegvesenet har detaljerte regler for hvor langt inn de skal slå avhengig av type vei, fartsgrense på stedet og om det er i ett boligområde. Knut Haugland mener vegvesenet likevel må ta hensyn til forholdene.

– Dette handler rett og slett om at regelverket sier at i en 80-sone skal de slå ut til seks meter. I åkerland er det ikke noe krav om seks meter. Da skal de faktisk ta hensyn til at det er dyrket mark der.

Nok et eksempel. Her er det slått minst en meter inn i kornåkeren. Foto: Roadl Marker / NRK

– Har tatt vel mye i

Jan Thorsen i Telemark Bondelag har tatt kontakt med vegvesenet for å hindre at dette skal skje igjen. Foto: Roald Markker / NRK

Statens vegvesen legger seg flat. Ingmar Ulvenes forteller til NRK at dette ikke skal gjenta seg. Foto: Roald Marker / NRK

Jan Thorsen er organisasjonssjef i Telemark Bondelag. Han skjønner bøndenes frustrasjon når han får se bildene NRK har tatt.

– Det ser ut som om de har tatt vel mye i. Jeg skjønner dette er ugreit, for dette er å ta seg til rette på en annens eiendom. Dessuten er dette tapte korninntekter for bonden.

Ingmar Ulvenes er prosjektleder i Statens vegvesen. Han er enig i at dette ikke ser bra ut i det hele tatt.

– I første omgang må jeg bare beklage til jeg får tatt tak i saken. Primært driver vi med kantklipping for trafikksikkerhet, men i dette tilfellet har vi nok gått litt utover grensene.

Ulvenes sier han vil ta kontakt med entreprenøren og også grunneieren for å få ryddet opp.

– Har du hørt om lignende tilfeller andre steder i landet?

– Jeg har ikke hørt om lignende, og det er veldig sjeldent det her skjer. Det hender vi kommer borti hekker og lignende ved uhell, men ikke så ille som det som blir vist på bildet, sier Ulvenes.

Thorsen sier de vil undersøke hvor ofte dette skjer.

– Vi skal følge med på det som skjer, samtidig så er det interessant å se hvor mye dette skjer i andre fylker. Da kan vi finne ut om det er et problem som er større enn bare i Telemark, sier han.