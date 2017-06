Med disse er du på skolen når du er hjemme

– Det er i dag det skjer, utviklinga skjer så uhyre fort. Så på få år så VR-teknologi mer eller mindre bli en teknologi på linje med mobil, sier daglig leder i Stargate media, Bjørn-Morten Nerland.

Daglig leder i Stargate media, Bjørn-Morten Nerland og prosjektleder Renate Fossum mener VR vil kunne brukes til mye. Foto: Jonas Sivertsen Fossing / NRK

Facebook-grunnleggeren Mark Zuckerberg har sagt at VR-teknologi er det neste etter mobilen forteller Nerland og han har stor tro på at dette blir den nye sosiale arenaen.

– Vi er fortsatt tidlig i utviklinga, men når alt smelter sammen om noen år, så blir VR stedet hvor du kommuniserer, henger med venner eller tar utdanningen din. Kanskje vi til og med får et universitet hvor du bare kan være med virtuelt, hvem vet.

Kollega og prosjektleder i Stargate media Renate Fossum mener VR kan brukes til smertelindring.

– Man kan sitte hos legen å bli operert med lokal bedøvelse. Hvis man da har på seg VR-briller kan man reise til et annet sted som gjør at man får en behagelig opplevelse.

– Så man kan være på stranda mens man blir operert av legen?

– Ja, hvis det ikke er narkose, så kan det være akkurat sånn, sier Fossum

Virtuell virkelighet Ekspandér faktaboks Datateknologi som simulerer fysiske omgivelser og gir en illusjon av at en beveger seg i en egen verden.

Blir brukt både der en skaper en slags tredimensjonal verden på en vanlig dataskjerm, og om anvendinger som krever spesielle skjermer, hansker, sensorer, stoler og annet utstyr for å stimulere flere sanser på en svært virkelighetsnær måte.

Teknologien har lenge vært brukt til å gi opplæring som ellers ville ha vært dyr og risikofylt, for eksempel fly- og båtsimulatorer.

Virtuell virkelighet kan også brukes til medisinsk behandling og forskning hvor det er viktig å ha god kontroll på hva brukeren opplever. Kilde: www.snl.no/

Først nå det er mulig

VR har vært her i en årrekke, men Nerland mener at det er på grunn av teknologien at VR ikke har vært mer tilgjengelig for folk.

– Det er først nå det er teknisk mulig å gjøre VR stort. På grunn av den tekniske utviklinga som har vært hittil, kommer det til å gå fort med VR fremover, sier han.

Han mener VR-briller kommer til å bli like vanlig å hjemme som en datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon.

– Men hva vil skje hvis folk bare er i den «virtuelle verden» og man nesten ikke lenger trenger å gå ut?

– Det har man sagt om ganske mange nye ting i flere år. Folk vil fortsatt ha behov for å treffe folk og være sosial, det ligger i menneskets natur, sier Nerland før han legger til dette kommer til å bli en tilføying til det man har i dag, hvor man sitter med nesa ned i mobilen. Hvorfor ikke være enda mer til stede og stå ansikt til ansikt i et virtuelt rom.