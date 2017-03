Måtte bruke uthulet kurvstol som toalett

Saken gjelder arbeiderne Andnej og Zbigniew som bodde under svært dårlige forhold i en slitt, gammel campingvogn. De måtte blant annet gå på do i en kurvstol i hagen og brukte hageslangen til dusjing.

Det verste de har sett

Slik bodde de to brødrene fra Polen i mange måneder i 2015 og 2016 mens de jobbet for entreprenørfirmaet HT Eiendom.

Arbeidstilsynet har karakterisert forholdene som noe av det verste de har sett, og vurderer å anmelde firmaet for brudd på arbeidsmiljøloven, skriver Frifagbevegelse.no.

TA skriver i dag at HT Eiendom i Forliksrådet har godtatt å betale 90 000 kroner til to polske arbeidere på grunn av store mangler i arbeidskontrakten.

Rune Tønnesen i Fellesforbundet ble tipset om boforholdene av en nabo. Foto: Rune Tønnesen / Fellesforbundet

Organisasjonsmedarbeider Rune Tønnesen ved Fellesforbundet Telemark var den som, på vegne av de to arbeiderne, ba Forliksrådet behandle saken.

– En seier

I dag møttes partene, Fellesforbundet Telemark og advokatkontoret Wexels, og endte til slutt med enighet om at hver av de polske arbeiderne skal få 40 000 kroner med et tillegg på 5000 kroner i feriepenger.

– Dette er en seier, sier Tønnesen.

– Det var gjort et dårlig arbeid med kontrakten, og det ble erkjent. Det forelå kun en lønnsslipp og ikke noe oppsigelsesbrev. Arbeidsmiljølovens bestemmelser er simpelthen ikke fulgt, sier Tønnesen.

Eier av HT Eiendom, Terje Ole Rønning, har sagt til TV 2 at han lot de to polske brødrene låne campingvogna for å være snill, og at han føler seg uglesett av Fellesforbundet og Arbeidstilsynet.

Uavhengig av resultatet i Forliksrådet vurderer Arbeidstilsynet nå hva de skal gjøre med saken.