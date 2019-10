Martinius (11 mnd) får nye ører fra folket

– Disse pengene betyr at vi for første gang kan senke skuldrene og kjenne på følelsen av at dette kommer til å ordne seg. Det har vært mye uvisshet og bekymringer.

De to foreldrene beskriver følelsen de sitter med som helt spesiell.

– Den følelsen tror jeg bare de som har vunnet i Lotto kan beskrive best. At folk er så rause og vil hjelpe oss er helt fantastisk, og vi er så utrolig takknemlige. De er med på å gi Martinius den beste muligheten i livet, og det er veldig rørende, sier foreldrene.

I skrivende stund er det samlet inn litt over 650.000 kroner til Martinius.

Etter masse pådriv fra foreldrene fikk Martinius endelig høre via to benledende høreapparat da han var 5 måneder. Foto: Privat

Trenger 800 000

I 2018 kom lille Martinius til verden. Det viste seg at han var født uten ører, og at den høyre siden av ansiktet, inkludert kjeven, var underutviklet. Martinius er også hørselshemmet på grunn av diagnosen.

Foreldrene opprettet Spleis etter at de fikk avslag på søknad om å få dekket øreoperasjon for sønnen. Nå ønsker de at Martinius skal ta operasjonen i utlandet, men det er dyrt. Etter mye heiing fra venner og familie bestemte de seg for å opprette innsamlingsaksjonen. Likevel innrømmer de at det satt langt inne og be om penger fra folk.

– Ja, det var vanskelig. Vi synes ikke det var lett å skulle ut og tigge penger på en måte, men både venner og familie presset på og sa at det var frivillig for folk å gi. Dermed ga vi etter.

– En slags dugnad

Bjørn Kjetil Hellestræ i Sparebank1, som har Spleis er overveldet over hvor stort fenomenet med folkefinansiering over nett har blitt. Foto: Hans Kristian Riise

Bjørn Kjetil Hellestræ i Sparebank1, som har folkefinansieringen Spleis, forteller at de har sett en voldsom økning i fenomenet de siste årene.

– Dette er et nytt og voksende marked i Norge som er skreddersydd for den digitale nordmannen. Dette er en avart av det vi før kalte dugnad, men på en digital måte.

Han tror sosiale medier har bidratt til at det har blitt samlet inn så mye penger. På to og et halvt år har de totalt samlet inn 150 millioner kroner fordelt på 12 000 spleiser.

– Fra juni til august i år har vi samlet inn 20 millioner kroner. Det er nesten en dobling av beløpet som ble samlet inn samme periode i fjor.

Vipps og Facebook er også eksempler på leverandører av tjenester som ligner på Spleis.

Espen Andersen, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, forklarer fenomenet slik:

– Du kommer i kontakt med mange mennesker og kan enkelt kommunisere hva du ønsker å gjøre. Man trenger jo bare å se et bilde av denne gutten, så skjønner du hva som er poenget, sier han.

Jorge Jensen, fagdirektør i Forbrukerrådet, råder på generelt grunnlag folk til å bruke sunn fornuft om de vil gi penger gjennom slike tjenester.

– Dette er penger du aldri får se igjen. Du har aldri en garanti for at pengene går til det formålet som har blitt fremmet, sier han til NRK.

Nettstedet Innsamlingskontrollen har utarbeidet egne lister over godkjente innsamlingsaksjoner til organisasjoner, men også en egen OBS-liste på hva du burde styre unna.

Når Martinius blir fire år, håper foreldrene at de kan ta han med til USA for at han skal få operasjon og nye ører. Foto: Kristin Rivrud / NRK

Har samlet mest penger på Spleis

Det er spesielt til helserelaterte innsamlinger, som Martinius sitt tilfelle, folk ønsker å gi penger til.

– Helserelaterte utfordringer og personlige kriser er den kategorien som har økt mest. I år har vi samlet inn 15 millioner kroner bare i denne kategorien, sier Hellestræ i Sparebank1.

Martine og Daniel Osen Ellefsen tror årsaken til at så mange har valgt å gi penger til dem er fordi det handler om fremtiden til en liten gutt.

– Veldig mange er ikke er klar over at det er mulig å bli født uten ører. Vi tror vår historie har truffet en nerve hos folk, særlig fordi det handler om et lite barn. Folk kan jo følge reisen vår både på Instagram og på Facebook, og se at det hjelper. Det tror vi er noe av grunnen til at folk ønsker å gi.