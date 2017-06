I disse dager er Martin Samuelsen mentor for en talentleir for unge fotballspillere i Porsgrunn. Han har selv deltatt på leiren for noen år tilbake, nå er han et forbilde for deltagerne.

Her er Martin Samuelsens fem tips

1. Finn noe som gjør deg ekstrem, dyrk deg noe.

2. Lytt og lær.

3. Viktig å være ydmyk.

4. Vær tro mot din egen identitet.

5. Forbedre dine svake sider.

Gøy å være tilbake

Samuelsen sier han storkoser seg som mentor og syns det er gøy å være tilbake. Men han føler seg kanskje litt truet av de unge talentene.

– Jeg har noen "top secret" tips, jeg kan jo ikke gi ut hemmelige teknikker, de kan jo ta meg igjen etter hvert, ler Samuelsen.

Martin Samuelsen syns det var gøy å komme tilbake til treningsleiren. Denne gangen som mentor. Foto: Anniken Sanna / NRK

Han syns det er gøy at de unge guttene vil lære av han og understreker at han gir ut alle ​tips og triks han kjenner til. Han kjenner seg selv igjen som ungt talent, og mener det er viktig at man holde seg ydmyk.

– Det er en alder der du er tenåring og du går gjennom puberteten, de er kanskje litt irritable. Vi er her for å hjelpe dem og gi dem tips, ikke bare påpeke feil, forteller Samuelsen.

Samuelsen gikk gjennom forskjellige driblinger de unge guttene kan bruke i fremtiden. Foto: Anniken Sanna / NRK

Gøy å se fintene

Håkon Alvestad (13) fra Randesund IL er en av mange unge talenter som er på fotballeir. Han fikk driblet med Samuelsen og syns det var veldig gøy å få komme så nær fotballproffen.

– Det var veldig gøy å se fintene til Martin, og hvor god han er, sa Alvestad.

Til venstre: Håkon Alvestad fikk personlige tips direkte fra forbilde sitt. Foto: Anniken Sanna / NRK

Drømmen til Alvestad er å bli så god som mulig, det var et høydepunkt for han å kunne få råd fra proffen. Samuelsen viste Alvestad noen nye finter han kunne bruke, de brukte litt tid på å terpe på dem.

– Jeg tar mye lærdom av dette, jeg har lyst til å bli like god som han en dag, smiler Alvestad.