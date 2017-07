Ute ved tuppen av Rjukanfossen pågår et drama uten sidestykke. Mari skal giftes bort og det finner hun seg ikke i. Storbonde Ulf Fosso, faren til Mari, nekter datteren å følge hjertet for å finne kjærligheten.

– Jeg kan ikke fatte at dere tvinger oss til å bli mann og kjerring, roper en sint Mari.

Telemarks Romeo og Julie

Historien om Mari og hennes forbudte kjærlighet til fattiggutten Øystein, anses for å være Telemarks svar på Romeo og Julie. I vakker natur kan publikum følge Mari og hennes kamp for ekte kjærlighet.

Det er Stig Henrik Hoff og Ingebjørg Buen som spiller far og datter. Det gjør de sammen for tredje år på rad.

– Det er helt fantastisk, hele bygda er med, så det er stas å kunne få være en del av dette stykket, forteller Hoff.

– Jeg har vokst opp med sagnet, så det å kunne spille Mari er utrolig morsomt, forteller Buen.

Hovedrollene, Ulf og Mari blir spilt av Stig Henrik Hoff og Ingebjørg Buen Foto: Rebekka Røed / NRK

Selv om det er amper stemning mellom Ulf og Mari på scenen, kunne ikke skuespillerne vært mer fornøyd med hverandre.

– Fin far jeg har fått!

– Ja, fin datter!

Sier de to, mens de ser på hverandre og ler.

Forandring fryder

Regissør Ida Høy, håper de nye forandringene faller i smak blant publikum Foto: Rebekka Røed / NRK

For ellevte gang blir det premiere på Marispelet onsdag denne uka. Med litt forandringer i manus og ny koreografi, håper regissør Ida Høy at flere vil ta turen for å se på teaterstykket.

– Det skjer mye nytt. Blant annet så har vi fått inn Trond Høvik som skal spille prest, og så har koreografien blitt mer moderne.

Med historien og engasjementet fra lokalsamfunnet håper hun at det blir flere år med skuespillet.

– Det er så stor potensial i draktene, dansen og kulturen, så jeg har en drøm om at det blir flere «Maridager» her på Rjukan, sier Høy.

Marispelet kan du se fra 26. – 29. juli ved Rjukanfossen.