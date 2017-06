Mannheimen skal få nytt innhold

46 personer på asylmottaket og 24 personer i nabohusene ble evakuert da den kraftige brannen startet i desember 2016. Ingen personer kom til skade under brannen. Brannårsaken er ennå ikke kjent.

Det har blitt ryddet rundt og inne i den gamle bygningen i månedene etterpå, men det er for tidlig å restaurere det over 100 år gamle bygget.

Kommunalsjef Finn Arild Bystrøm opplyser at skadene varierer fra det helt utbrente taket, loftet og fjerde etasje til de vannskadde etasjene nedover i bygget.

Kommunalsjef Finn Arild Bystrøm synes den gamle bygningen er et spennende utgangspunkt for nytt innhold i framtida. Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

– Fuktigheten gjør at de ikke kan legge på murpuss ennå. Det kommer til å flasse av.

Det kan ta ytterligere 3–4 måneder før bygningen er tørr, men vannet fra brannslokkinga kan ha gitt indre skader. Armeringsjern i bygget kan ha begynt å ruste og blitt svekka. Det er nødvendig med flere undersøkelser før reparasjonene kan starte.

Flere muligheter

I mellomtida skal politikerne i Tinn diskutere innholdet i Mannheimen, eller Mandheimen som det het da det var hybelhus for menn for noen generasjoner siden.

– Det kan bli leiligheter, hotell, omsorgsboliger eller barnehage, sier Bystrøm. Dette er noen av forslagene politikere og administrasjonen skal vurdere.

Han legger ikke skjul på at Tinn kommune trenger boliger til eldre og andre med behov for ekstra omsorg. Det kan bli aktuelt å bruke tre etasjer på et slikt tilbud. Dermed blir det plass i øverste etasje til administrasjonen for asylmottaket. Bystrøm mener det ikke er behov for å bruke Mannheimen slik asylmottaket der fungerte fram til brannen.

– Det er ikke så vanlig lenger å drifte et mottak på ett sentralt sted, men bosette asylsøkerne flere steder i en kommune.

Noen utfordringer

Telemarksforsking i Bø har undersøkt hva verdensarvstatusen til Rjukan kan føre med seg. Da står et hotell langt framme blant ting som er nødvendig framover. Kommunalsjefen er enig i det. Han ser behovet for et sentrumshotell, et ordentlig verdensarvhotell, med konferansemuligheter.

– Utfordringa med private leiligheter og hotell er ønsket om en veranda. Statusen til det gamle bygget setter en stopper for dette. Vi må være tro mot verdensarven, sier Finn Arild Bystrøm.

Den 22. juni skal politikerne starte diskusjonene om hvem som bruke bygningen og kanskje bo der i framtida.