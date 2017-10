Mann sikta for drap etter brann

En 30 år gammel mann blir i dag fremstilt for varetektsfengsling sikta for drap på mannen som ble funnet død i forbindelse med brannen i en blokkleilighet i Gamlegrensa i Skien. En kvinne (27) blir også fremstilt for varetektsfengsling, sikta for grovt skadeverk.