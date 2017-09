I natt fikk politiet melding om flere nye kumlokk som var fjernet i Skien. Flere tips førte til at en mann ble pågrepet i området. Han hadde med seg en jernstang som gjør det mulig å fjerne kumlokk.

Bussjåfør Terje Strøm kjørte ruta mellom Skien og Herre i morgentimene. Han klarte heldigvis å styre unna den åpne kummen, men opplevde situasjonen som skremmende.

– Jeg kjørte opp Mælagata i sekstiden. Hundre meter opp i veien ser jeg et åpnet kumlokk, og klarer heldigvis å unngå det selv om det var vått og mørkt, sier han.

Bekymret for skoleungdom

Bussjåfør Terje Strøm kjørte ruta mellom Skien og Herre tirsdag morgen da han fikk øye på en kum der lokket var fjernet. Foto: Robert Hansen / NRK

Bussjåføren ringte politiet som allerede hadde fått flere meldinger. Like etter møtte han også brannvesenet. Heldigvis holder bussene lav fart i sentrum, men hadde han ikke sett hullet ville det sannsynligvis endt med et sprengt dekk.

– Punkterer vi så ville vi blitt stående, men jeg tenker mer på dem som kjører moped og andre kjøretøy med mindre hjul. Det er livsfarlig. Det er masse ungdom som kjører moped til skolen her om morgenen, sier Strøm og rister oppgitt på hodet.

– Jeg skjønner ikke vitsen med å gjøre noe slikt.

Kan være livsfarlig

Mannen som er pågrepet er i slutten av 20-årene. Han mistenkes for å ha fjernet 14 kumlokk i Skien de siste dagene. Bare i natt ble fire kumlokk fjernet. Politiet har jaktet på en gjerningsperson siden fredag etter at sju kumlokk ble fjernet i området ved Frogneralleen i Skien. Til sammen ble 14 kumlokk fjernet i løpet av helgen. I de fleste tilfellene er kumlokkene funnet igjen nær stedet de ble fjernet fra.

Flere kumlokk har blitt fjernet i områder der barn leker. Foto: Robert Hansen

Politiet har beskrevet aktiviteten som livsfarlig

– Vi har hatt kontakt med en dame med barnevogn som gikk med sin

fire år gamle datter. Datteren var centimeter unna å falle ned i

en åpen kum, sa Vidar Aaltvedt, operasjonsleder i Sør-Øst

politidistrikt til NTB fredag.

Operasjonsleder Terje Pedersen hos Politiet i Telemark sier tirsdag at den pågrepne vil bli avhørt i løpet av dagen. Han håper de nå har stoppet gjerningsmannen før det skjedde en alvorlig ulykke.

Tatt for knivtrusler

Telemarksavisa skriver at mannen tidligere er tatt for alvorlige trusler med kniv mot Nav-ansatte. De siste månedene er mannen registrert med en rekke straffesaker etter at han først ble kjent for politiet i april i år, da han drapstruet Nav-ansatte på kontoret i Skien. Truslene utløste en større politiaksjon, og mannen ble varetektsfengslet i flere uker etter pågripelsen. Politiet har brukt store ressurser på mannen, som tidligere vært under tvunget psykisk helsevern.

Politiet vil trolig be om at mannen varetektsfengsles.

Politiadvokat Guro Siljan sier til NRK at mannen som er pågrepet er siktet for å fjerne kumlokkene.

Mannen sitter i varetekt og vil i løpet av kvelden bli undersøkt av lege, skriver Varden.