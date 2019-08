Mann i 20-årene slo seg ut av arresten

Sørøst politidistrikt melder om den uvanlige rømningen, som skjedde rundt klokken halv tre, natt til tirsdag.

En mann i 20-årene klarte å slå ut glassbyggerstein i celleveggen i arresten i Skien, før han stakk av.

– Utagerende oppførsel

Glassbyggerstein er spesielt populære på baderom, men brukes også som romdelere, for å slippe gjennom lys. I cellene slipper materialet gjennom lys fra vinduene inn til cella.

– Han satt i vår arrest for utagerende oppførsel tidligere på kvelden. På grunn av oppførselen hans hadde vi litt ekstra oppsyn med cella, med videoovervåking, sier operasjonsleder Tore Grindem til NTB.

Vakthavende så mannen i arresten slå løs på glassbyggersteinene.

– Han klarte å slå steinene løse og kom seg videre ut. Han har brukt ganske mye kraft, det er liksom ikke bare å slå litt på dem, så løsner de. Det ble sett, men det tok litt tid før personen som så det fikk forsterkninger og kunne gå inn sammen med noen, og da var det for seint, forklarer Grindem.

Ifølge politiet ble den rømte mannen funnet om lag 300 meter arresten. Han fikk behandling fra helsepersonell, før han etter alt å dømme ble plassert tilbake på cella. Foto: Geir Norendal / NTB scanpix

Funnet 300 meter unna

På grunn av den innsattes utagerende tilstand, ble det ikke ansett trygt for politibetjenten å gå inn alene.

– Politiet søkte etter mannen med politihund, og han ble pågrepet 200–300 meter i nærheten klokka 3.00. Han har fått kuttskader på hendene og fikk behandling av helse, opplyser politiet.

Han vil heretter bli plassert på en celle som ikke har glassbyggerstein, forsikrer politiet.

Ifølge VG er mannen kjent for politiet fra tidligere.

I helgen rømte to innsatte fra Indre Østfold fengsel. De to hadde klatret over et gjerde, men ble ikke lenge på rømmen, ifølge politiet.