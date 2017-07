Mann i 20-årene omkom i arbeidsulykke

Politiet meldte om en alvorlig arbeidsulykke litt før klokken fire fredag ettermiddag. Like etter kom beskjeden om at en person var omkommet.

Operasjonsleder Jørn Gustav Larsen i Sør-Øst politidistrikt sier at den tragiske ulykken skjedde da det oppsto eksplosjon i forbindelse med dekkskifte på en stor lastetruck.

Har varslet kriseteamet

– Vi har snakket med vitner til ulykken, men vet ikke nøyaktig hva som skjedde. Den omkomne er en mann i slutten av 20-årene. Han er ikke hjemmehørende i Telemark, sier Larsen.

Operasjonslederen opplyser at kriseteamet i Porsgrunn er varslet via legevakta. De har tatt kontakt og vil ivareta mannens kolleger.

Gjør undersøkelser

​Politiet foretar åstedsundersøkelser og arbeidstilsynet er varslet.

Politiet opplyste tidlig at det var selskapet Rocks of Norway AS som jobbet i steinbruddet. Det stemmer imidlertid ikke, da området er leid ut til et annet firma.

Dette er det andre dødsfallet på under et år i forbindelse med arbeidsulykker i steinbrudd i området. I oktober 2016 omkom en person etter en arbeidsylykke i selskapet Lundhs steinbrudd i Bjørndalen.

En person omkom i arbeidsulykke