De to syklistene kjørte i følge på fylkesvei 256 i Drangedal da ulykken skjedde. Politiet fikk melding om ulykken like før klokken 13 i dag.

Hendelsen skjedde en kilometer sør for Kroken kapell. De to syklistene skal ha kjørt i hverandre og gått over ende.

En 70-åring fra Agder fikk skader i hodet, og er kjørt til sykehuset. Skadene skal være alvorlige.

Den andre syklisten skal være uskadd.