Politiet bekrefter den siktede er innlagt på psykiatrisk sykehus.

Etter det NRK kjenner til er han sønn av avdøde.

Det var natt til lørdag 22. juni at politiet rykket ut til en adresse i Telemark. De hadde fått melding om at en eldre mann var funnet forslått i hjemmet sitt. Mannen ble fraktet til Sykehuset Telemark for behandling, men døde i slutten av forrige uke.

– Den siktede er så langt ikke avhørt, sier lensmann i Midt- og Vest Telemark, Sigrid Dahl til NRK tirsdag.

