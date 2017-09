Lokalaviser frykter nye postregler

Nye postregler gjør at mange avisabonnenter fra nyttår må vente lenge på å få lokalavisen sin i posten. Redaktører frykter for fremtiden. Fra nyttår av vil det ikke bli skilt mellom A- og B-post, noe som gjør at posten kan bruke to dager på å nå fram til mottakeren.