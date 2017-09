Mann (35) pågrepet og siktet for uaktsomt drap

Politiet har fortsatt ikke funnet 62 år gamle Hjalmar Johnsen. Foto: Privat

Fornærmede er den savnede Hjalmar Johnsen (62) fra Skien. Johnsen har vært savnet siden fredag 15.9.17.

– Bakgrunnen for pågripelsen er opplysninger fra vitner i saken. Vi er tidlig i etterforskningen, og politiet er nødt til å være tilbakeholdne med detaljer rundt hendelsen og de momenter som ligger til grunn for pågripelsen. Årsaken er at vi ønsker å redusere risikoen for å påvirke forklaringer fra vitner, sier Siljan.

Politiet, sivilforsvaret og mannskaper fra Røde Kors satte i gang en omfattende leteaksjon mandag ettermiddag etter at ingen hadde hatt kontakt med 62-åringen siden fredag.

Tirsdag ble dykkere satt inn i søket etter 62-åringen.

Store mannskaper fra politiet, Sivilforsvaret og Røde Kors har lett etter den savnede 62-åringen. Foto: Hilde Martine Lindgren / NRK

Har blitt avhørt

Augund Krogh er advokat for den siktede 35-åringen.

– Min klient har vært gjennom et avhør i denne saken.Utover det har jeg ingen flere kommentarer. Jeg skal snakke med min klient igjen i løpet av dagen.

Sperret av område

Politiet sperret av et område ved Damfoss i Skien tirsdag kveld, og holdt vakt. Dette er i det samme området der det ble startet søk etter 62-åringen som har vært savnet i flere dager, skriver TA. Sperringen er satt opp på brua over Damfoss ved Smieøya.

Politiet sikret spor på et avsperret område i forbindelse med forsvinningen onsdag formiddag.

Politiet etterforsker nå saken for å klarlegge hva som har skjedd.

– Vi vil i dag foreta tekniske undersøkelser på aktuelle steder og gjennomføre vitneavhør og innhente tekniske spor. Videre fortsetter søkene etter den savnede Johnsen, sier Siljan.