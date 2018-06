Mann (28) dømt til over 7 års fengsel for overgrep mot barn

Det var i 2010 at det første overgrepet skjedde i en kirke i Øvre Telemark, skriver avisa Varden. Begge jentene var 12 år da overgrepene skjedde.

Mannen er blant annet dømt for å ha lurt med seg en av jentene ned i kjelleren under et bønnemøte i menigheten. Der forgrep han seg på den 12 år gamle jenta, og tvang henne til samleie, ifølge dommen.

Aktor Håvard Kalvåg uttalte i retten at dette overgrepet like gjerne kunne vært pådømt som voldtekt, skriver Varden.

Sjokkert over dommen

Advokat Borgar Veiding, forteller at den dømte mannen ble sjokkert da han hørte dommen. Foto: Øystein Økter / NRK

Mannens forsvarer sier til NRK at hans klient reagerte med vantro da han hørte dommen. Forsvareren, Borgar Veiding, forteller at han hadde en samtale med den dømte over telefon tidligere i dag.

– Han trodde ikke resultatet skulle bli slik, han er i sjokk, sier forsvarer, Borgar Veiding.

– Har dere vurdert anke?

– Vi bruker helgen til å vurdere dette, så snakker jeg med min klient etter helgen, sier Veiding.

Må betale oppreising

I tillegg til fengselsstraff må mannen betale oppreisning til de to jentene.

Han er dømt til å betale 210.000 kroner til den ene jenta, og 100.000 kroner til den andre.