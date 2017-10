Mangel på tømmer til foredling

Til tross for den høyeste tømmerhogsten i Agder og Telemark på mer enn 10 år, er det mangel på tømmer til treforedlingsindustrien. – Årsaken er at mer av tømmeret blir brukt som sagtømmer som gir høyere inntekter, sier markedssjef Hans Erik Røra i AT Skog.