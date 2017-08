Mange klager etter Sommarland-ulykken

– Det er merkelig at det framstår som nytt for ledelsen i Sommarland. Enten er dette mangel på rutiner, eller så er det et spill for galleriet.

Det sier Magne Espegard fra Sande i Vestfold som var på besøk i parken sist onsdag med fire barn.

Han opplevde da at det samme bassenget hvor duken revnet fredag og hvor et titalls barn kuttet seg på metallkonstruksjonen under, måtte stenges to ganger for å bli reparert.

I Sommarlandelva slippes det hver time en bølge, og det var i en sving i denne elva en skjøt revnet. Ifølge Espegard skal de ha merket en stor pløse i bunnen.

Han sier hans egen familie og flere andre kuttet seg opp.

– Det var 10–15 som fikk ganske alvorlige kuttskader, og Røde Kors reparerte sår hele dagen. Jeg selv og to av barna fikk også kuttskader under føttene.

Espegard meldte ikke sjøl fra til parken, men sier to personer jobbet med å reparere skjøten.

Broren hans og sønnen besøkte parken uka før og skal også ha merket seg denne pløsa i bassenget. Han var betenkt over hva som kunne skje dersom duken revnet i så sterk strøm.

Stusset over duken

Etter ulykka på fredag har en rekke personer kommentert saken på Facebook og fortalt at duken har vært løs og stukket opp.

Men at folk skal ha kuttet seg opp i dette bassenget allerede på onsdag, blir på det sterkeste avvist av direktør René Langeveld Sas i Bø Sommarland.

Han sier det denne dagen bare var 180 besøkende i parken, og at det bare ble rapportert om en eneste plastring hos Røde Kors.

– Hvis 10–15 personer hadde skadd seg, hadde vi fanget dette opp. Det hadde jo utgjort nesten ti prosent av de besøkende.

Han sier de daglig sjekker attraksjonene før de åpner. De har utført flere reparasjoner i elva over tid, senest mandag kveld, men at det da ikke var skader på stedet der skjøten senere røyk.

Denne feilen skal ansatte i parken ha oppdaget sjøl.

– En del av skjøten hadde løsna i nærheten, og da limte vi, sier Sas.

Han sier folk melder fra til badevaktene, men vet ikke om de har fått noen melding om akkurat denne skjøten.

Fører skadestatistikk

Gvarv Røde Kors Hjelpekorps har en egen sanitetsbod inne på området.

– Jeg har ikke hørt at det har skjedd liknende hendelser som den på fredag, men det forekommer alltid noen skrubbskader, sier leder Sondre Rulnes Røstad.

Skader blir loggført, men årets skadestatistikk er ikke klar ennå.

– Det har ikke vært hendelser i år utover det normale i parken.