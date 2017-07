Må slukke skogbrann i flere dager

I går ble et brannhelikopter i flere timer brukt til slukking av skogbrann i Skien. Slukkingen fortsatte til det ble mørkt, og begynte igjen i dag tidlig.

Stigende fare

Thor Inge Dale sier at brannvesenet skal kontrollere skogbrannen i Skien de kommende dagene. Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

– Ytterfeltene av brannområdet er slukket, men det ryker fra røtter. Vi vil ha kontroll på brannen i noen dager, sier Thor Inge Dale, brannsjef i Skien.

Han kan fortelle om stigende brannfare. Mange steder ligger brannindeksen på mellom 20 og 40, som kan oversetter med at det er fare. Men brannfaren er stigende, og på rask vei mot stor fare på indeksen.

I natt måtte brannmannskapene ta pause fra slukkingen av skogbrannen i Skien. For ulmende røtter nede i bakken kan føre til at trærne faller. Og når det skjer på mørkeste natten, blir området for farlig for slukkemannskapene.

– Jo lenger finværet holder seg, jo mer prekært blir det, sier Dale.

Fakta om skogbranner og båltenning Ekspandér faktaboks De fleste skogbranner i Norge er branner på bakken som brer seg med en hastighet med cirka 7-10 meter i minuttet.

Det er bålforbud 15. april til 15. september.

Uforsiktig omgang med ild, som blant annet bålbrenning og grilling, er den hyppigste årsaken til skogbrann. Ni av ti skogbranner skyldes menneskelig aktivitet.

Brannen i Skien i går fant sted i et området som heter Bjordamskollen. Foto: Roald Marker / NRK

Bålforbud

– Det er grønt og fint i skogen foreløpig. Men i områder med skrinn jord, der det blir fortest tørt, der er det folk sitter og koser seg når de er på tur. Og det er gjerne på slike steder mange av brannene begynner, sier brannsjefen.

Dersom det bryter ut flere store skogbranner samtidig, må brannvesenet kalle inn mannskaper fra andre steder. Foto: Roald Marker / NRK

Eldbjørg Moxnes varsler at det skal komme regn til helgen, men er usikker på hvor mye som kommer. Foto: PRIVAT

Han minner derfor om bålforbudet, som er mellom 15. april og 15. september, og ber folk være forsiktige i marka. Også sigaretter er en potensiell fare.

Dale kan fortelle at slike branner langt ute i skogen er veldig ressurskrevende. Mye folk må bidra for å slukke, og i brannen som startet i går må mannskapene først lage vei for å komme opp med utstyr.

– Dersom det skulle bryte ut flere branner samtidig, må vi spille på andre ressurser og be om assistanse fra andre, sier Dale.

Trenger mye regn

Det er lite hjelp å hente hos værgudene, i hver fall frem til helgen kommer det til å bli tørrere og tørrere. Dette må skogvandrerne være oppmerksomme på, sier statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes.

– Det skal komme nedbør til helgen, men det er usikkert hvor mye og hvor lenge det vil regne, sier Moxnes.

Hun anbefaler å bruke værtjenesten Yr.no og følge med på skogbrannfareindeksen der.

Hun sier også at den generelle skogbrannfaren er økende.

– Utviklingen etter helgen er usikker. Det som er sikkert er at det må komme litt regn om det skal ha effekt.