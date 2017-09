Må setje seg ned

Leiar i Telemark Arbeidarparti, Terje Aasland meiner partiet no må setje seg ned og analysere kva som gjekk gale etter dei dårlege valresultata i går. Aasland er skuffa over det ikkje blir regjeringsskifte og at fylkespartiet berre får to representantar på Stortinget.