Lover kortere ventetid ved sykehusene

Tidligere i år kom det fram i en rapport fra Helsedirektoratet at ventetiden for pasienter ved norske sykehus var 56 dager. Det er en reduksjon på seks dager sammenlignet med statistikk fra spesialhelsetjenesten for ett år siden.

Nå vil Høyre få ventetiden ned til under 50 dager.

Ligger godt an

– Det å få ventelistene ned til under 50 dager er et realistisk mål for oss, forteller direktør ved Sykehuset Telemark, Tom Helge Rønning.

POSITIV: Direktør ved Sykehuset Telemark mener det er et realistisk mål og få ventetiden under 50 dager. Foto: Martin Torstveit / NRK

Ved Sykehuset Telemark ligger de under årets snitt med 50–55 dager. I løpet av ett år har Sykehuset om lag 300 000 pasienter, hvor 7000 blir stående igjen på listen. Det vil Rønningen forbedre.

– Vår målsetting er at vi har nådd visjonen om en enda kortere venteliste innen 2018, sier Direktøren.

Målet til sykehuset ligger tre år foran visjonen til Helse- og omsorgsministeren Bent Høie (H), som håper å komme i mål med satsingen innen 2021.

Ingen nye endringer

Sykehuset har ingen planer om noen nye tiltak for å redusere ventetiden. Det er blant annet turnusplaner, oversikt over pasientene og effektivitet som er hovedfokuset, det viser til positive endringer, forteller Rønningen.

– Det handler mye om hvordan vi planlegger driften og akkurat nå så går det framover, så da fortsetter vi den veien. Det er egentlig ikke noe «hokus pokus».

Avtaler i behandlingsbeløpet er foreløpig en utfordring for Sykehuset. Tallene nærmer seg målet til Høie, men det å kunne komme helt ned i null er ikke langt unna urealistisk, mener sykehusdirektøren.

– Det skjer som oftest et par brudd i fristene, så her må vi selvfølgelig bli bedre. Men det at man skal få det helt ned til null, er så si umulig, påpeker Rønning.

Nye løfter

Målet til regjeringen om å redusere ventelistene ved sykehusene til under 65 dager, ble nådd tidligere i år. Nå har helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) kommet med nye løfter til sykehuspasientene.

LØFTE: Helse- og omsorgsminister Bent Høie gir løfter om lavere ventelister. Foto: Hedvig Bjørgum / NRK

– Selv om ventetidene går ned, er det fremdeles for mange som venter unødvendig lenge på utredning og behandling. Vi fortsetter derfor arbeidet med å kutte ventetidene ytterligere, sier Bent Høie.

– Dette er dager som pasientene, arbeidsgivere, barn og foreldre skal få tilbake. Vi vet det betyr mye, sier Høie.