Stor motstand mot å flyttes til Bø

– Vi strever med å bli hørt når vi er i Oslo, og nå blir vi sittende helt for oss selv, det blir ikke bedre da, sier leder av Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Gunn Iren Müller etter at de fikk beskjeden om at de skal flyttes fra Oslo til Bø i Telemark.