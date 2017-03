Livsfarlige trær i Skien

– Vi snakker om 7 tonn som kan deise ned i en gate der folk ferdes, seier arboristen Erik Solfjell.

Han er ekspert på trær og har nå laget en alarmerende rapport på oppdrag for Statens vegvesen. Oppdraget var å undersøke eiketrærne i Borgestadalleen i Skien.

En fredet kulturskatt som ble plantet i 1920 av selveste statsminister, Gunnar Knudsen. Seinest i 2012 vant alleen "Vakre veiers pris", som deles ut av Vegvesenet selv.

KULTURSKATT: Borgestadalleen ble plantet av statsminister Gunnar Knudsen i 1920 Foto: Statens vegvesen

Råtne røtter

I det ene eiketreet er råteangrepet omfattende og stammen er betydelig svekket. Sannsynligheten er stor for at en total stammekollaps vil skje i løpet av de nærmeste tre årene, står det i rapporten.

Men ikke nok med det. En stor grein som henger over gang og sykkelveien vil sannsynligvis falle ned i løpet av ett år. Flere tusen fotgjengere og syklister passerer stedet i løpet av året og greinene alene veier mellom 150 og 200 kilo.

– Det er bare et spørsmål om tid før dette ramler over vegen, sier Solfjell.

Risikoen for at noen kommer til å bli truffet er stor, skriver Solfjeld i rapporten. Videre konkluderer han med at det vil medøre til tap av liv eller alvorlig personskade.

For det andre treet er ikke råtesituasjonen så alvorlig, men også her er det fare for at greinene vil falle ned.

VERN: Seksjonssjef i Statens vegvesen, Eivind Gurholt, seier vernesituasjonen må avklares før man kan gjøre noe med trærne. Foto: Petter Melsom / nrk

Bør hugges

Årsaken til problemene med trærne i Borgestadalleen er ikke forurensing eller salting, men at røttene på mange av trærne er skadet i forbindelse med at det ble anlagt en gang og sykkelvei gjennom alleen for en del år siden.

– Vi har lagt fram rapporten til våre tilsynsfolk, og entreprenørene våre vil bli sendt ut for å vurdere situasjonen, sier seksjonssjef i Statens vegvesen, Eivind Gurholt.

– Vil dere hogge ned disse trærne umiddelbart?

– Her er det vern inne i bildet og det må vi forholde oss til. Situasjonen må avklares med vernemyndighetene før vi eventuelt kan gjøre store inngrep her, sier Gurholt.

Erik Solfjeld har også laget en annen rapport om resten av Borgestadalleen. Der han konkluderer med at 11 av de 95 trærne bør hugges ned fordi de er angrepet av sykdom.

Her kan greiner også falle ned over biler, gående og syklister, står det i rapporten.