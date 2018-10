Det var tirsdag ettermiddag hendelsen ble filmet på parkeringsplassen utenfor en dagligvareforretning på Stathelle i Bamble kommune.

Mannen hoppet elegant opp på taket, før bilen kjørte av sted.

– Helt utrolig

Det var barn i en bil på parkeringsplassen som tilfeldigvis ble øyenvitner til hendelsen.

De fant raskt frem mobiltelefonen, og filmet den mildt sagt uvanlige formen for persontransport.

Med en mann liggende på taket, kjører bilen ut i trafikken. Foto: Privat

Moren til barna fikk hakeslepp da hun fikk se bildene.

– Jeg synes jo dette er rimelig uforsvarlig da, i den farten ut på en trafikkert vei, sier hun til NRK.

Bilen kjørte videre oppover Krabberødvegen med mannen på taket.

Hun aner ikke hvor ferden endte.

– Det var mange som så dette. Barna synes jo bare det var litt morsomt, men de forstår jo ikke hvor farlig dette faktisk var, sier moren.

Hadde mistet lappen på stedet

Distriktsleder ved Utrykningspolitiet i Agder og Sør-øst politidistrikt, Øystein Krogstad, synes det er ille at noen tar så farlige sjanser i trafikken.

Distriktsleder ved Agder og Sør-øst politidistrikt, Øystein Krogstad, synes det er ille at noen tar så farlige sjanser i trafikken. Foto: Julie Anda Hovland / NRK

– For å si det litt enkelt, så hadde ikke føreren av bilen beholdt lappen i mange sekundene om vi hadde observert dette. Det er enkelt og greit livsfarlig, sier han til NRK.

Han kjenner ikke til at denne formen for underholdning er utbredt på noen måte, og håper det er snakk om et engangstilfelle.

– Man kan jo lure på hva som er motivasjonen for å holde på med noe slikt som dette. Jeg har observert folk sitte på taket av russebiler mens de står stille, men har heldigvis til gode å se noe slikt tidligere i karrieren.