Da Steven Van Zandt besøkte seminaret på Notodden for første gang i 2015, tok det ikke lang tid før han engasjerte seg i opplegget. Nå er han på plass for andre år på rad for å instruerer de unge musikerne.

Det å kunne utvide tilbudet til at det blir helårig, har vært et stort ønske for Steven Van Zandt, forteller han til NRK.

Lurt å satse

Det er ikke bare de unge som er i ekstase når de får hjelp av selveste Little Steven. Blikket og armene som vifter frem og tilbake viser hvor engasjert stjernen er til musikken de unge talentene produserer. Det gleder Instruktør Bård Gunnar Moe.

ØVELSE GJØR MESTER: Her øves det fram til konserten på fredag. Foto: Anne Lognvik / NRK

– Det betyr veldig mye at vi har med oss Steven på laget.

Little stevnen har en organisasjon som heter «rock and roll foundation for ever», her har han tatt med seg eget musikk pensum fra Amerika i kofferten på vei til Notodden.

– At han har tatt med seg disse verdiene og vil fortsette å videreføre dem er fantastisk, sier Moen.

Sammen med Moen vil han utvide skoletilbudet, og ta med enda mer stoff fra pensum til Notodden.

Store ambisjoner

Blues skolen har fått mye oppmerksomhet det siste året, og ventelistene for å komme inn har blitt lange. Nå håper Moe tilbudet for unge musikere kan utvides.

– Det er første gang vi har en venteliste, det er utrolig gøy å se hvor populært seminaret har blitt, forteller Moe.

Folk fra hele Norge har kommet for å delta på årets Blues Skole. Han forteller at de har elever fra alle kanter av Norge.

– Vi har også med oss en fra Estland i år.

Blues skolen har store visjoner for fremtiden, og det er ikke bare en helårig skole det er snakk om.

– Vi har ambisjoner om å få enda flere innom fra hele verden, da får de oppleve Notodden og blues, sier Moe.